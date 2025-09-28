NICE ソフトウェアエンジニア 給与

NICEのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはSoftware Engineerのyearあたり$92.3KからLead Software Engineerのyearあたり$218Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$128Kです。 NICEの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/28/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
