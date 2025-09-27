nference ソフトウェアエンジニア 給与

nferenceのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはSoftware Engineerのyearあたり₹2.18MからStaff Engineerのyearあたり₹5.55Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹2.94Mです。 nferenceの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/27/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***