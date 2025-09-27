企業一覧
Nexus Community Partners
Nexus Community Partners ソフトウェアエンジニア 給与

Nexus Community Partnersのソフトウェアエンジニア総報酬 in Israelの平均はyearあたり₪349Kから₪477Kの範囲です。 Nexus Community Partnersの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/27/2025

平均総報酬

₪378K - ₪448K
Israel
一般的な範囲
想定される範囲
₪349K₪378K₪448K₪477K
一般的な範囲
想定される範囲

₪562K

キャリアレベルとは Nexus Community Partners?

よくある質問

Nexus Community Partners in Israelのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₪477,128です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Nexus Community Partnersのソフトウェアエンジニア職種 in Israelで報告されている年間総報酬の中央値は₪348,511です。

