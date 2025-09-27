NextRoll ソフトウェアエンジニア 給与

NextRollのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはEIC2のyearあたり$155KからEIC3のyearあたり$190Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$180Kです。 NextRollの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/27/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
