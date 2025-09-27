企業一覧
Next Lotto
Next Lotto ソフトウェアエンジニア 給与

Next Lottoのソフトウェアエンジニア総報酬 in Germanyの平均はyearあたり€90Kから€125Kの範囲です。 Next Lottoの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/27/2025

平均総報酬

€96.4K - €114K
Germany
一般的な範囲
想定される範囲
€90K€96.4K€114K€125K
一般的な範囲
想定される範囲

€142K

キャリアレベルとは Next Lotto?

よくある質問

Next Lotto in Germanyのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€125,360です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Next Lottoのソフトウェアエンジニア職種 in Germanyで報告されている年間総報酬の中央値は€90,002です。

その他のリソース