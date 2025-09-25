NCR ソフトウェアエンジニア 給与

NCRのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはGrade 9のyearあたり$93.4KからGrade 13のyearあたり$169Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$100Kです。 NCRの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/25/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
