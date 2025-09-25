NCR プロダクトデザイナー 給与

NCRのプロダクトデザイナー報酬 in United StatesはGrade 9のyearあたり$93.5KからGrade 11のyearあたり$140Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$133Kです。 NCRの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/25/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
