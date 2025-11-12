企業一覧
National University of Singapore
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • AI研究者

  • Singapore

National University of Singapore AI研究者 給与 （Singapore）

National University of SingaporeのAI研究者報酬 in Singaporeパッケージの中央値はyearあたりSGD 69.6Kです。 National University of Singaporeの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025

年収中央値
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
年収総額
SGD 69.6K
レベル
hidden
基本給
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
ボーナス
SGD 0
在籍年数
0-1 年
経験年数
2-4 年
キャリアレベルとは National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

National University of Singapore in SingaporeのAI研究者で報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬SGD 103,378です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
National University of SingaporeのAI研究者職種 in Singaporeで報告されている年間総報酬の中央値はSGD 69,600です。

注目の求人

    National University of Singaporeの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Coinbase
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Dropbox
  • Roblox
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース