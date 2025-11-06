Mozillaのソフトウェアエンジニア報酬 in GermanyはP3のyearあたり€120KからP4のyearあたり€134Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Germanyパッケージ総額は€128Kです。 Mozillaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
