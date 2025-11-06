企業一覧
Mozillaのソフトウェアエンジニア報酬 in Berlin Metropolitan RegionはP3のyearあたり€120KからP4のyearあたり€134Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Berlin Metropolitan Regionパッケージ総額は€128Kです。 Mozillaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
Software Engineer 1(エントリーレベル)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
よくある質問

Mozilla in Berlin Metropolitan Regionのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€154,884です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Mozillaのソフトウェアエンジニア職種 in Berlin Metropolitan Regionで報告されている年間総報酬の中央値は€124,710です。

