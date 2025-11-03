企業一覧
Moxa
Moxa ソフトウェアエンジニア 給与

Moxaのソフトウェアエンジニア報酬 in Taiwanパッケージの中央値はyearあたりNT$1.29Mです。 Moxaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/3/2025

年収中央値
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
年収総額
NT$1.29M
レベル
hidden
基本給
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
ボーナス
NT$374K
在籍年数
2-4 年
経験年数
2-4 年
キャリアレベルとは Moxa?
含まれる職種

新しい職種を投稿

ネットワークエンジニア

よくある質問

Moxa in Taiwanのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬NT$2,040,886です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Moxaのソフトウェアエンジニア職種 in Taiwanで報告されている年間総報酬の中央値はNT$1,159,915です。

