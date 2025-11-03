Moveworks カスタマーサクセス 給与

企業一覧
Moveworksのカスタマーサクセス総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$171Kから$248Kの範囲です。 Moveworksの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/3/2025

平均総報酬

$193K - $225K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$171K$193K$225K$248K
一般的な範囲
想定される範囲

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Moveworksでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

よくある質問

Moveworks in United Statesのカスタマーサクセスで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$247,520です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Moveworksのカスタマーサクセス職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$170,560です。

