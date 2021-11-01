企業一覧
monday.com
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請

monday.com 給与

monday.comの給与は下位のカスタマーサービスオペレーションの年間総報酬$64,675から上位のソフトウェアエンジニアリングマネージャーの$211,393の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています monday.com. 最終更新日： 9/16/2025

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

ソフトウェアエンジニア
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

フルスタックソフトウェアエンジニア

プロダクトマネージャー
Median $145K
カスタマーサービス
$86.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
カスタマーサービスオペレーション
$64.7K
カスタマーサクセス
$85.6K
データアナリスト
$83.7K
ヒューマンリソース
$106K
プロダクトデザイナー
$90.2K
プロジェクトマネージャー
$136K
セールスエンジニア
$127K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
$211K
ソリューションアーキテクト
$118K
トータルリワード
$79.1K
お探しの職種が見つかりませんか？

すべての給与情報は 給与情報ページ または あなたの給与を追加 してページのロックを解除してください。


権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

monday.comでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

質問がありますか？コミュニティに聞いてみましょう。

レベルズエフワイアイのコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントなどを得ましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

monday.comで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニアリングマネージャー at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$211,393です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
monday.comで報告されている年間総報酬の中央値は$111,996です。

注目の求人

    monday.comの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Perion Network
  • Sabre
  • Shift4
  • Elbit Systems
  • WalkMe
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース