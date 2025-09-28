Momentive.ai ソフトウェアエンジニア 給与

Momentive.aiのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはP1のyearあたり€63.3KからP5のyearあたり€127Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は€125Kです。 Momentive.aiの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/28/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
€63.3K
€53.9K
€4.2K
€5.2K
P2
€110K
€88K
€10.5K
€11.1K
P3
€111K
€80.9K
€22.3K
€8.1K
P4
€140K
€94.2K
€31.6K
€13.9K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Momentive.aiでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)