Mirafra Technologies
Mirafra Technologies セールス 給与

Mirafra Technologiesのセールス総報酬 in Indiaの平均はyearあたり₹1.46Mから₹2.03Mの範囲です。 Mirafra Technologiesの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/8/2025

$18K - $21.8K
India
キャリアレベルとは Mirafra Technologies?

よくある質問

Mirafra Technologies in Indiaのセールスで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹2,033,965です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Mirafra Technologiesのセールス職種 in Indiaで報告されている年間総報酬の中央値は₹1,455,337です。

その他のリソース

