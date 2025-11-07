企業一覧
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニアリングマネージャー

  • 全ソフトウェアエンジニアリングマネージャー給与

  • Czech Republic

Microsoft ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与 （Czech Republic）

Microsoftのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in Czech Republicは64のyearあたりCZK 2.75Mから66のyearあたりCZK 5.29Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Czech Republicパッケージ総額はCZK 4.04Mです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/7/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
64
Senior Manager
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
67
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Microsoft logo
+CZK 5.17M
Block logo
+CZK 1.25M
Robinhood logo
+CZK 1.92M
Stripe logo
+CZK 431K
Datadog logo
+CZK 754K
Verily logo
+CZK 474K
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 20% 権利確定時期： 1st- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 2nd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 3rd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 4th- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 5th- (20.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニアリングマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Microsoft in Czech Republicのソフトウェアエンジニアリングマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CZK 5,294,394です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Microsoftのソフトウェアエンジニアリングマネージャー職種 in Czech Republicで報告されている年間総報酬の中央値はCZK 3,202,596です。

