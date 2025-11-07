Microsoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Prague Metropolitan Areaは59のyearあたりCZK 1.1Mから65のyearあたりCZK 3.52Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Prague Metropolitan Areaパッケージ総額はCZK 2.29Mです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
SDE
CZK 1.1M
CZK 873K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 77.9K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
Sometimes a 5 year schedule
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
Microsoftでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：
20% 権利確定時期： 1st-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 2nd-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 3rd-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 4th-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 5th-年 (20.00% 年次)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
Sometimes a 5 year schedule
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
Sometimes a 5 year schedule
含まれる職種新しい職種を投稿