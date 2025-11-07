Microsoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Norwayは60のyearあたりNOK 740Kから66のyearあたりNOK 2.17Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Norwayパッケージ総額はNOK 1.08Mです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 740K
NOK 639K
NOK 66.4K
NOK 34.8K
SDE II
NOK 868K
NOK 693K
NOK 115K
NOK 60.7K
62
NOK 1.01M
NOK 743K
NOK 176K
NOK 90.5K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
Microsoftでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：
20% 権利確定時期： 1st-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 2nd-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 3rd-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 4th-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 5th-年 (20.00% 年次)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
