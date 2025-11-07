企業一覧
Microsoft
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Kenya

Microsoft ソフトウェアエンジニア 給与 （Kenya）

Microsoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Kenyaは59のyearあたりKES 6.76Mから63のyearあたりKES 11Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Kenyaパッケージ総額はKES 8.07Mです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/7/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
SDE
59(エントリーレベル)
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
61
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 20% 権利確定時期： 1st- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 2nd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 3rd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 4th- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 5th- (20.00% 年次)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

Sometimes a 5 year schedule

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

Sometimes a 5 year schedule



よくある質問

Microsoft in Kenyaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬KES 11,232,819です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Microsoftのソフトウェアエンジニア職種 in Kenyaで報告されている年間総報酬の中央値はKES 7,912,817です。

その他のリソース