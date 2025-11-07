Microsoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Kenyaは59のyearあたりKES 6.76Mから63のyearあたりKES 11Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Kenyaパッケージ総額はKES 8.07Mです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
SDE
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
Microsoftでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：
20% 権利確定時期： 1st-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 2nd-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 3rd-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 4th-年 (20.00% 年次)
20% 権利確定時期： 5th-年 (20.00% 年次)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
