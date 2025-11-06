Microsoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Toronto Areaは59のyearあたりCA$154Kから65のyearあたりCA$262Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Toronto Areaパッケージ総額はCA$160Kです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
SDE
CA$154K
CA$121K
CA$25.1K
CA$7.8K
60
CA$170K
CA$110K
CA$51.6K
CA$7.9K
SDE II
CA$169K
CA$128K
CA$26.8K
CA$14.8K
62
CA$182K
CA$142K
CA$31.7K
CA$8K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
Sometimes a 5 year schedule
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
