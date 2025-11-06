Microsoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Oslo Regionは60のyearあたりNOK 786Kから65のyearあたりNOK 1.72Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Oslo Regionパッケージ総額はNOK 1.01Mです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 786K
NOK 665K
NOK 78.9K
NOK 42K
SDE II
NOK 876K
NOK 702K
NOK 113K
NOK 60.1K
62
NOK 1.05M
NOK 757K
NOK 185K
NOK 109K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
Sometimes a 5 year schedule
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
