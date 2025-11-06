Microsoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Denmarkは59のyearあたりDKK 605Kから65のyearあたりDKK 1.72Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Denmarkパッケージ総額はDKK 1.16Mです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
SDE
DKK 605K
DKK 524K
DKK 43.6K
DKK 37.1K
60
DKK 724K
DKK 590K
DKK 86.3K
DKK 47.1K
SDE II
DKK 797K
DKK 642K
DKK 85.6K
DKK 69.4K
62
DKK 890K
DKK 671K
DKK 134K
DKK 84.1K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
20%
年 1
20%
年 2
20%
年 3
20%
年 4
20%
年 5
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
