Microsoftのサイバーセキュリティアナリスト報酬 in Greater Seattle Areaは59のyearあたり$174Kから66のyearあたり$373Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Seattle Areaパッケージ総額は$240Kです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
59
$174K
$123K
$25K
$26.1K
60
$ --
$ --
$ --
$ --
61
$188K
$145K
$19K
$24.8K
62
$200K
$162K
$30.2K
$8.3K
表示 8 その他のレベル
Microsoft logo
+$240K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
Unlock by Adding Your Salary!

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 20% 権利確定時期： 1st- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 2nd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 3rd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 4th- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 5th- (20.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

よくある質問

Microsoft in Greater Seattle Areaのサイバーセキュリティアナリストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$447,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Microsoftのサイバーセキュリティアナリスト職種 in Greater Seattle Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$243,500です。

