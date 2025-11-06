企業一覧
Microsoft
  • 給与
  • セールス

  • 全セールス給与

  • Switzerland

Microsoft セールス 給与 （Switzerland）

Microsoftのセールス報酬 in Switzerlandは60でyearあたりCHF 181Kです。 yearの中央値報酬 in Switzerlandパッケージ総額はCHF 215Kです。 Microsoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
59
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
60
CHF 156K
CHF 128K
CHF 10.7K
CHF 17.2K
61
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
62
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
表示 8 その他のレベル
Microsoft logo
+CHF 196K
Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

Sometimes a 5 year schedule

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 20% 権利確定時期： 1st- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 2nd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 3rd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 4th- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 5th- (20.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Microsoftでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

含まれる職種

フィールドセールス代表

フィールドセールスマネージャー

アカウントエグゼクティブ

アカウントマネージャー

カスタマーサクセスエンジニア

よくある質問

Microsoft in Switzerlandのセールスで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CHF 261,794です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Microsoftのセールス職種 in Switzerlandで報告されている年間総報酬の中央値はCHF 160,914です。

