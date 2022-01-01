企業一覧
MessageBird
MessageBird 福利厚生

推定総価値： $3,203

保険・健康・ウェルネス
  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    25 days

  • Sick Time

    Unlimited

  • Free Lunch $1,040

    2 days a week

  • Paternity Leave

    • 住宅関連
  • Remote Work

    • 特典・割引
  • Learning and Development

    • その他
  • Referral Bonus

