Mercury ソフトウェアエンジニア 給与

Mercuryのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはIC1のyearあたり$132KからIC4のyearあたり$293Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$214Kです。 Mercuryの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
16.67%
年 1
16.67%
年 2
16.67%
年 3
16.67%
年 4
16.67%
年 5
16.67%
年 6
Mercuryでは、RSUsは6年の権利確定スケジュールが適用されます：
16.67% 権利確定時期： 1st-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 2nd-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 3rd-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 4th-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 5th-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 6th-年 (16.67% 年次)
7 years post-termination exercise window.