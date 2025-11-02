企業一覧
Mercury
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • サイバーセキュリティアナリスト

  • 全サイバーセキュリティアナリスト給与

Mercury サイバーセキュリティアナリスト 給与

Mercuryのサイバーセキュリティアナリスト総報酬の平均はyearあたり$203Kから$276Kの範囲です。 Mercuryの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/2/2025

平均総報酬

$217K - $262K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$203K$217K$262K$276K
一般的な範囲
想定される範囲

あと 3 件の サイバーセキュリティアナリスト データ での Mercury で解禁されます！

友人やコミュニティの方々を招待して、60秒以内に匿名で給与情報を追加してもらいましょう。より多くのデータは、あなたのような求職者やコミュニティにとってより良い洞察を提供します！

💰 すべて表示 給与情報

💪 データを投稿 あなたの給与

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

権利確定スケジュール

16.67%

1

16.67%

2

16.67%

3

16.67%

4

16.67%

5

16.67%

6

株式種別
RSU

Mercuryでは、RSUsは6年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 16.67% 権利確定時期： 1st- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 2nd- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 3rd- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 4th- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 5th- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 6th- (16.67% 年次)

7 years post-termination exercise window.



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの サイバーセキュリティアナリスト オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Mercuryのサイバーセキュリティアナリストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$276,467です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Mercuryのサイバーセキュリティアナリスト職種で報告されている年間総報酬の中央値は$202,583です。

注目の求人

    Mercuryの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • SoFi
  • Square
  • Apple
  • Coinbase
  • Airbnb
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース