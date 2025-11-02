企業一覧
  • 給与
  • プロダクトマネージャー

  • 全プロダクトマネージャー給与

Mercury プロダクトマネージャー 給与

Mercuryのプロダクトマネージャー報酬 in United StatesはIC3でyearあたり$289Kです。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$230Kです。 Mercuryの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/2/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$289K
$210K
$79.3K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
データエクスポート求人を見る
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

16.67%

1

16.67%

2

16.67%

3

16.67%

4

16.67%

5

16.67%

6

株式種別
RSU

Mercuryでは、RSUsは6年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 16.67% 権利確定時期： 1st- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 2nd- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 3rd- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 4th- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 5th- (16.67% 年次)

  • 16.67% 権利確定時期： 6th- (16.67% 年次)

7 years post-termination exercise window.



よくある質問

Mercury in United Statesのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$386,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Mercuryのプロダクトマネージャー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$240,870です。

