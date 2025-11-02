Mercury ビジネスデベロップメント 給与

Mercuryのビジネスデベロップメント報酬 in United StatesはIC2でyearあたり$150Kです。 Mercuryの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/2/2025
平均総報酬
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
年 1
16.67%
年 2
16.67%
年 3
16.67%
年 4
16.67%
年 5
16.67%
年 6
Mercuryでは、RSUsは6年の権利確定スケジュールが適用されます：
16.67% 権利確定時期： 1st-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 2nd-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 3rd-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 4th-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 5th-年 (16.67% 年次)
16.67% 権利確定時期： 6th-年 (16.67% 年次)
7 years post-termination exercise window.