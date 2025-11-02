Mercari UXリサーチャー 給与

MercariのUXリサーチャー報酬 in United StatesはMG3でyearあたり$173Kです。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$150Kです。 Mercariの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Mercariでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (8.32% 四半期)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (8.32% 四半期)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (8.32% 四半期)