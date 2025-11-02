Mercari ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

Mercariのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in JapanはMG6でyearあたり¥32.71Mです。 yearの中央値報酬 in Japanパッケージ総額は¥16.36Mです。 Mercariの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/2/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Mercariでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (8.32% 四半期)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (8.32% 四半期)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (8.32% 四半期)