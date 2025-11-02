企業一覧
Mercari
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

Mercari ソフトウェアエンジニア 給与

Mercariのソフトウェアエンジニア報酬 in JapanはMG1のyearあたり¥7.47MからMG4のyearあたり¥14.2Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Japanパッケージ総額は¥12.22Mです。

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
MG1
(エントリーレベル)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Mercariでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (8.32% 四半期)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (8.32% 四半期)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (8.32% 四半期)



含まれる職種

新しい職種を投稿

機械学習エンジニア

バックエンドソフトウェアエンジニア

よくある質問

Mercari in Japanのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬¥16,765,390です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Mercariのソフトウェアエンジニア職種 in Japanで報告されている年間総報酬の中央値は¥9,775,247です。

