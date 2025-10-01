企業一覧
Mend
Mend ソフトウェアエンジニア 給与 （Tel Aviv Metropolitan Area）

Mendのソフトウェアエンジニア報酬 in Tel Aviv Metropolitan Areaパッケージの中央値はyearあたり₪456Kです。 Mendの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025

年収中央値
company icon
Mend
Software Engineer
hidden
年収総額
₪456K
レベル
L3
基本給
₪456K
Stock (/yr)
₪0
ボーナス
₪0
在籍年数
2-4 年
経験年数
11+ 年
キャリアレベルとは Mend?

₪561K

最新の給与投稿
インターンシップ給与

よくある質問

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa ソフトウェアエンジニア sa Mend in Tel Aviv Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na ₪670,551. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Mend para sa ソフトウェアエンジニア role in Tel Aviv Metropolitan Area ay ₪375,908.

