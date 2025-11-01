企業一覧
Melio Payments
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニアリングマネージャー

  • 全ソフトウェアエンジニアリングマネージャー給与

Melio Payments ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

Melio Paymentsのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in Israelパッケージの中央値はyearあたり₪597Kです。 Melio Paymentsの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/1/2025

年収中央値
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
年収総額
₪597K
レベル
-
基本給
₪597K
Stock (/yr)
₪0
ボーナス
₪0
在籍年数
3 年
経験年数
8 年
キャリアレベルとは Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Melio Paymentsでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニアリングマネージャー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Melio Payments in Israelのソフトウェアエンジニアリングマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₪647,996です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Melio Paymentsのソフトウェアエンジニアリングマネージャー職種 in Israelで報告されている年間総報酬の中央値は₪584,965です。

注目の求人

    Melio Paymentsの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • DoorDash
  • Databricks
  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース