Medallia
  • 給与
  • テクニカルプログラムマネージャー

  • 全テクニカルプログラムマネージャー給与

Medallia テクニカルプログラムマネージャー 給与

Medalliaのテクニカルプログラムマネージャー報酬 in United Statesパッケージの中央値はyearあたりA$351Kです。 Medalliaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/29/2025

年収中央値
company icon
Medallia
Senior Program Manager
New York, NY
年収総額
A$351K
レベル
L6
基本給
A$254K
Stock (/yr)
A$66.3K
ボーナス
A$30.8K
在籍年数
3 年
経験年数
10 年
キャリアレベルとは Medallia?
Block logo
+A$89.4K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
よくある質問

Medallia in United Statesのテクニカルプログラムマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬A$439,185です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Medalliaのテクニカルプログラムマネージャー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値はA$343,643です。

