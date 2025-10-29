企業一覧
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

Medallia ソフトウェアエンジニア 給与

Medalliaのソフトウェアエンジニア報酬 in SpainはStaff Engineerでyearあたり€83.1Kです。 yearの中央値報酬 in Spainパッケージ総額は€83.2Kです。 Medalliaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/29/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Software Engineer I
(エントリーレベル)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

キャリアレベルとは Medallia?

よくある質問

Medallia in Spainのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬€99,860です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Medalliaのソフトウェアエンジニア職種 in Spainで報告されている年間総報酬の中央値は€83,165です。

