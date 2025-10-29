McKinsey ソフトウェアエンジニア 給与

McKinseyのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはJunior Engineerのyearあたり$131KからPrincipal Architect Iのyearあたり$293Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$185Kです。 McKinseyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/29/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Engineer
$131K
$110K
$0
$21.3K
Software Engineer I
$134K
$125K
$1.1K
$7.8K
Software Engineer II
$173K
$153K
$714
$19.3K
Senior Software Engineer I
$204K
$187K
$0
$16.7K
