McKinsey
  給与
  データサイエンティスト

  全データサイエンティスト給与

McKinsey データサイエンティスト 給与

McKinseyのデータサイエンティスト報酬 in United StatesはData Scientistのyearあたり$152KからPrincipalのyearあたり$248Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$170Kです。 McKinseyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/29/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
表示 4 その他のレベル
最新の給与投稿
キャリアレベルとは McKinsey?

よくある質問

McKinsey in United Statesのデータサイエンティストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$327,500です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
McKinseyのデータサイエンティスト職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$170,000です。

