McKinsey データサイエンティスト 給与

McKinseyのデータサイエンティスト報酬 in United StatesはData Scientistのyearあたり$152KからPrincipalのyearあたり$248Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$170Kです。 McKinseyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/29/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
