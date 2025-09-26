MCA Connect ソリューションアーキテクト 給与

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για ソリューションアーキテクト στην MCA Connect in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $177,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.