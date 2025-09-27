企業一覧
Mail.ru Group
Mail.ru Group ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

Mail.ru Groupのソフトウェアエンジニアリングマネージャー総報酬 in Russiaの平均はyearあたりRUB 13.42MからRUB 19.15Mの範囲です。 Mail.ru Groupの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/27/2025

平均総報酬

RUB 15.39M - RUB 18.01M
Russia
一般的な範囲
想定される範囲
RUB 13.42MRUB 15.39MRUB 18.01MRUB 19.15M
一般的な範囲
想定される範囲

RUB 13.43M

よくある質問

Mail.ru Group in Russiaのソフトウェアエンジニアリングマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬RUB 19,153,877です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Mail.ru Groupのソフトウェアエンジニアリングマネージャー職種 in Russiaで報告されている年間総報酬の中央値はRUB 13,424,085です。

