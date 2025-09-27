企業一覧
Mailchimp
Mailchimp ソフトウェアエンジニア 給与

Mailchimpのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはEngineer IIのyearあたり$149KからStaff Engineerのyearあたり$291Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$218Kです。 Mailchimpの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/27/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Engineer I
(エントリーレベル)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer II
$149K
$116K
$27.5K
$5.4K
Engineer III
$153K
$148K
$0
$5K
Senior Engineer
$205K
$159K
$23.9K
$21.9K
表示 4 その他のレベル
$160K

最新の給与投稿
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Mailchimpでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

よくある質問

The highest paying salary package reported for a ソフトウェアエンジニア at Mailchimp in United States sits at a yearly total compensation of $337,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mailchimp for the ソフトウェアエンジニア role in United States is $200,000.

