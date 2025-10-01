Luxoftのソフトウェアエンジニア報酬 in United StatesはL1のyearあたり$92.5KからL5のyearあたり$107Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$120Kです。 Luxoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
