Luxoftのソフトウェアエンジニア報酬 in RomaniaはL1のyearあたりRON 93.2KからL4のyearあたりRON 249Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Romaniaパッケージ総額はRON 142Kです。 Luxoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
