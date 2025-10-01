Luxoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Krakow Metropolitan AreaはL2のyearあたりPLN 167KからL4のyearあたりPLN 251Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Krakow Metropolitan Areaパッケージ総額はPLN 222Kです。 Luxoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 241K
PLN 241K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 251K
PLN 251K
PLN 0
PLN 0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
