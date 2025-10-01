Luxoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Los Angeles AreaはL3のyearあたり$121KからL4のyearあたり$127Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Los Angeles Areaパッケージ総額は$120Kです。 Luxoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$121K
$121K
$0
$0
L4
$127K
$127K
$0
$0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
