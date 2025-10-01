Luxoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater CairoはL2でyearあたりEGP 25Kです。 yearの中央値報酬 in Greater Cairoパッケージ総額はEGP 25Kです。 Luxoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
