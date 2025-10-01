Luxoftのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater BengaluruはL2のyearあたり₹1.57MからL3のyearあたり₹2.53Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Bengaluruパッケージ総額は₹2.18Mです。 Luxoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
