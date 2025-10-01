Luxoftのソフトウェアエンジニア報酬 in GermanyはL2のyearあたり€64.3KからL4のyearあたり€86.5Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Germanyパッケージ総額は€75.1Kです。 Luxoftの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€64.3K
€64.3K
€0
€0
L3
€71.4K
€71.4K
€0
€0
L4
€86.5K
€86.5K
€0
€0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
