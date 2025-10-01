企業一覧
Lucid
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロダクトデザイナー

  • 全プロダクトデザイナー給与

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid プロダクトデザイナー 給与 （Salt Lake City Greater Area）

Lucidのプロダクトデザイナー報酬 in Salt Lake City Greater Areaパッケージの中央値はyearあたり$137Kです。 Lucidの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025

年収中央値
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
年収総額
$137K
レベル
II
基本給
$107K
Stock (/yr)
$30K
ボーナス
$0
在籍年数
2 年
経験年数
3 年
キャリアレベルとは Lucid?

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Lucidでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロダクトデザイナー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

含まれる職種

新しい職種を投稿

UXデザイナー

よくある質問

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n プロダクトデザイナー by Lucid in Salt Lake City Greater Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van $218,970. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Lucid vir die プロダクトデザイナー rol in Salt Lake City Greater Area is $120,500.

注目の求人

    Lucidの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Avanade
  • General Dynamics Information Technology
  • Mediaocean
  • First Orion
  • Avant
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース