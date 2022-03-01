企業一覧
Loadsmart
Loadsmart 給与

Loadsmartの給与は下位のプロダクトデザイナーの年間総報酬$38,921から上位のソフトウェアエンジニアリングマネージャーの$88,094の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Loadsmart. 最終更新日： 9/16/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
Median $71.9K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $88.1K
データサイエンティスト
$60.3K

プロダクトデザイナー
$38.9K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Loadsmartでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

Loadsmartで報告されている最高給与の職種はソフトウェアエンジニアリングマネージャーで、年間総報酬は$88,094です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Loadsmartで報告されている年間総報酬の中央値は$66,098です。

